Energia: Enea, 3,5 mld investiti in ecobonus nel 2019, 42 mld dal 2007 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - I due rapporti evidenziano risultati positivi nel 2019 anche per altre tipologie di incentivo: il conto termico, destinato principalmente a iniziative per l'efficienza e per le rinnovabili nella Pa, ha registrato un balzo in avanti del 68% rispetto al periodo 2013-2018 con 114 mila richieste totali e un incremento del 29% rispetto al 2018 delle incentivazioni ottenute con un totale pari a 433 milioni di euro; i certificati bianchi, volti ad incentivare l'efficienza nelle imprese, hanno consentito di risparmiare oltre 3,1 Mtep/anno dal 2011.

Al 2019 l'obiettivo di risparmio energetico, indicato dal Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale, e' stato centrato al 77,2%: a livello settoriale, il residenziale ha gia' superato il target indicato, l'industria e' ben oltre la meta' del percorso (61,9%), i trasporti hanno superato la meta' dell'obiettivo (50,4%), mentre il terziario, Pa compresa, e' a meno di un terzo dal target (29,4%). Tra gli strumenti che hanno consentito il raggiungimento di questi risultati figurano anche le diagnosi energetiche, fondamentali per ottimizzare gli interventi di efficienza energetica nelle imprese. A dicembre 2019 sono state presentate circa 11.200 diagnosi: se fossero realizzati gli interventi individuati, si otterrebbe un risparmio totale di 3,7 Mtep/anno, ripartiti soprattutto in minori consumi elettrici (29%), termici (7%) e di carburante (30%). 'I risultati che presentiamo oggi evidenziano che l'efficienza energetica e' una leva efficace per risparmiare energia, ridurre le bollette, contrastare le emissioni inquinanti, ma anche per la crescita e l'occupazione. In questa fase di ripartenza post-Covid dobbiamo saper cogliere al meglio queste opportunita' e iniziative come il superbonus che vanno nella giusta direzione', ha dichiarato il presidente di Enea Federico Testa. 'Ampliare il raggio di azione degli interventi consentira' di amplificare le ricadute dell'efficienza e creare una filiera nazionale della 'white economy', rilanciando comparti strategici come l'edilizia e la produzione di beni e servizi', ha aggiunto Testa, 'Enea, anche come Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, e' impegnata a 360 gradi in questa sfida che comprende la rigenerazione urbana, la riqualificazione degli immobili piu' degradati e il contrasto alla poverta' energetica, una nuova forma di poverta' e rischio sociale che, purtroppo, riguarda un numero sempre maggiore di famiglie', ha concluso Testa.

Ale

