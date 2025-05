Energia: Emilia-Romagna, ok giunta su aree idonee per installazione rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mag - La giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato la proposta di legge sulle aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. I criteri tecnici e ambientali stabiliscono l'istallazione a partire dalle zone degradate, marginali o compromesse sotto il profilo ambientale, quelle gia' antropizzate, come ex cave, zone industriali dismesse, discariche o aree a margine di infrastrutture con l'esclusione di quelle agricole di pregio, zone protette, beni culturali e paesaggistici tutelati dalle pianificazioni. Il provvedimento si inserisce nel quadro del burden sharing nazionale che prevede, entro il 2030, il raggiungimento di 6,3 GW di potenza aggiuntiva da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) in Emilia-Romagna, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 80 GW. Il potenziale incremento di potenza installata sulle aree idonee cosi' come identificate, puo' raggiungere circa 10 GW, oltre quindi gli obiettivi assegnati.

Il testo sara' messo a disposizione del confronto con tutti i portatori di interesse del settore e giovedi' pomeriggio sara' illustrato anche in sede di Patto per il Lavoro e per il Clima. 'Un provvedimento innovativo a supporto delle imprese, che favorisce la sostenibilita' e rappresenta uno strumento concreto per il contenimento dei costi. Prova a colmare le difficolta' che le imprese stanno affrontando a causa dei costi dell'energia, favorendo l'installazione di impianti per l'autoproduzione e l'autoconsumo delle aziende.

Sappiamo che la transizione energetica deve essere accelerata, ma deve avvenire con un patto chiaro tra istituzioni, imprese e cittadini. Tutelare l'ambiente e promuovere lo sviluppo non sono obiettivi in contraddizione, ma due facce della stessa politica', ha commentato il governatore Michele de Pascale.

ami

(RADIOCOR) 13-05-25 15:27:48 (0443)ENE,UTY 5 NNNN