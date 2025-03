Energia: Draghi, taglio bollette famiglie e imprese per rilancio competitivita' Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mar - "Una seria politica di rilancio della competitivita' europea deve porsi come primo obiettivo la riduzione delle bollette, per imprese e famiglie". Lo ha detto Mario Draghi davanti alle commissioni Bilancio, Industria e Politiche Ue di Senato e Camera, ascoltato sul Rapporto sul futuro della competitivita' europea. "Nei prezzi finali ai consumatori - ha detto Draghi - incide anche la tassazione, in Italia tra le piu' elevate di Europa. Nel primo semestre del 2024, l'Italia risultava il secondo Paese europeo con il piu' alto livello di imposizione e prelievi non recuperabili per i consumatori elettrici non domestici. Costi dell'energia cosi' alti pongono le aziende, europee e italiane in particolare, in perenne svantaggio nei confronti dei concorrenti stranieri. E' a rischio non solo la sopravvivenza di alcuni settori tradizionali, ma anche lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevata crescita. Si pensi ad esempio all'elevato consumo necessario per i data center".

