Energia: Draghi, monitoraggio su contratti lungo termine per provvedimenti futuri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - "Ampliamo i poteri dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente e del Garante per la sorveglianza dei prezzi, perche' possano seguire con attenzione le variazioni sui mercati". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo, aggiungendo che "non e' stato finora possibile ottenere informazioni sui contratti a lungo termine stabiliti dalle compagnie con i loro venditori, quindi occorreva prendere questa decisione per riuscire ad avere maggiore informazione per cio' che riguarda provvedimenti che intendiamo prendere in futuro".

nep-fil

