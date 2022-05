Energia: Draghi, mercati non funzionano, condiviso insoddisfazione con Biden

In Ue non tutti d'accordo ma lavoriamo per decisione unanime (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - 'L'attuale struttura e funzionamento dei mercati' energetici 'non va, c'e' consapevolezza che i prezzi non hanno nessuna relazione con domanda e offerta e questo e' cominciato ben prima della guerra'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Washington. Ieri con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden 'abbiamo condiviso questa insoddisfazione'. In Europa 'le decisioni sono in corso di preparazione, naturalmente noi dobbiamo essere d'accordo con tutti per fare questo e come sapete i pareri non sono unanimi. Abbiamo altri Stati membri che sono di avviso diverso dal nostro pero' su questo noi continueremo ad andare avanti', ha assicurato Draghi.

