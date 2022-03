Energia: Dl anti rincari, al via Consiglio ministri, verso maggiore taglio accise

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mar - E' in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il decreto legge anti rincari. La riunione ha preso il via con un ritardo di un'oltre ora, dopo una lunga cabina di regia e un supplemento di discussione sul testo. L'attenzione e' concentrata in particolare sul taglio delle accise sui carburanti: l'intenzione e', nel corso del Consiglio dei ministri, incrementare sensibilmente il taglio, che secondo una bozza in circolazione era indicato a 8,5 centesimi. Si potrebbe arrivare anche a 25 centesimi per un mese ma le cifre sono ancora oggetto di verifiche.

fil-ale

(RADIOCOR) 18-03-22 19:57:48 (0607)ENE,PA 5 NNNN