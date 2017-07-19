Energia: Descalzi, viviamo crisi da 5 anni, non vista cosi' da inizio anni '80

Non c'e' stato tempo e possibilita' di recuperare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - "Quello che stiamo vivendo e' qualcosa che non si e' vissuto negli ultimi 4 cicli energetici, nel senso dall'inizio degli anni '80.

Stiamo vivendo una crisi che non e' iniziata adesso ed e' sfociata nella crisi del Golfo persico ma negli ultimi 5 anni abbiamo avuto il Covid, e in quell'occasione il mondo ha utilizzato le riserve strategiche come sta facendo adesso", poi la guerra in Ucraina e "questo terzo episodio, in Medio Oriente, e ancora ad oggi sono bloccati cira 9-10 milioni di barili solo per il greggio e non parlo di prodotti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in audizione presso la commissione Attivita' produttive della Camera sul Mercato energetico in Italia e in Europa. "Questi eventi che siamo abituati a vedere uno per uno, come episodi, sono avvenuti in 5 anni e non c'e' stato tempo e possibilita' di recuperare, le produzioni sono state ridotte, le riserve strategiche si stanno usando con un gradiente anche superiore alla situazione Covid e le mancanze si sono accumulate e non sono state riassorbite".

Ale-bof.

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