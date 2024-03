Energia: Descalzi, transizione non puo' vivere di sussidi, deve creare reddito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 mar - "La transizione e' un cambiamento che non puo' vivere di sussidi, di aiuti. Soprattutto, la transizione deve vivere nel mercato. E' un fatto di diversificazione industriale e deve produrre redditi. Se non diventa un fatto industriale, imprenditoriale, un business, un fatto in cui qualcuno vuole investire, non si riesce". Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, rispondendo nel corso della conferenza stampa seguita alla presentazione del Piano 2024-2027. "La transizione energetica deve produrre redditi, deve produrre occupazione. Se pensiamo si possa fare solo con i sussidi stiamo sbagliando, perche' i sussidi sono le nostre tasse. Se e' cosi' e' un ciclo che non produce, che si atrofizza. E questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Le cose che funzionano sono quelle dove un privato investe e trova soluzioni, queste sono le nostre, altri ne trovano altre".

