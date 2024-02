Energia: Dal Fabbro, non controlliamo tecnologia transizione, va recuperato gap

Puo' essere occasione per rinascita industriale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 feb - L'Italia e l'Europa stanno spingendo sulla transizione energetica ma importano tecnologie e materie prime soprattutto da Cina e Stati Uniti. Anche se il gap tecnologico con questi paesi e' ampio, puo' essere recuperato e facendolo, si puo' provocare anche una forte ripresa industriale. Lo ha affermato Luca Dal Fabbro, vicepresidente di Utilitalia (e presidente del gruppo Iren), intervenendo al convegno "Le prospettive dei mercati energetici tra sicurezza, sostenibilita' e competitivita'" organizzato da Utilitalia. 'Stiamo andando sparati verso la transizione energetica senza controllarne tecnologia e materie prime', ha detto Dal Fabbro. In questo quadro, ha continuato, 'le utility hanno un ruolo importante, possiamo essere un motore di un rinascimento industriale: per recuperare il gap tecnologico con la Cina sulle batterie e sulle rinnovabili con Cina e Stati Uniti ci vogliono 10 anni, ma si puo' iniziare'. Ricordando che le utility 'contano l'8,5% del Pil nazionale che non e' poco e questa percentuale e' destinata a crescere sopra il 10% al 2023', ha sottolineato che 'abbiamo una grande responsabilita' e le utility avranno un ruolo e una responsabilita' maggiori, anche di indirizzo verso le istituzioni'. Quindi, ha indicato Dal Fabbro, 'il ruolo delle utility oggi e' crescente, pesante e se ci vede tutti insieme - piccoli e grandi - possiamo fare molta sinergia e indirizzare la politica industriale del paese verso una rinascita'.

Fla-

(RADIOCOR) 12-02-24 10:42:18 (0201)ENE,UTY 5 NNNN