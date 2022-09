Energia: dal Consiglio dei ministri ok a procedere per 6 impianti eolici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 set - Il Consiglio dei ministri in corso approvera' l'autorizzazione a proseguire nella realizzazione di sei impianti eolici (quattro in Puglia, uno in Sardegna, uno in Basilicata). Lo indicano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che in questo modo "si superano i 2.185 MW autorizzati dal Governo. Nel complesso 45 impianti autorizzati, altri 14 saranno approvati successivamente".

