Energia: Consulta, in zone agricole legittimo divieto fotovoltaico a terra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - In zone classificate agricole e' legittimo il divieto di installare impianti fotovoltaici. Con la sentenza numero 127, depositata oggi, la Corte costituzionale si e' pronunciata sulla norma che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici e ha dichiarato non fondate le plurime questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, per come convertito, e dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sollevate dal Tar per il Lazio, sezione terza, con quattro distinte sentenze non definitive del 13 maggio 2025, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princi'pi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE. La Corte ha anzitutto affermato che il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l'installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici 'con moduli non collocati a terra' che preservano la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione.

Npa.

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