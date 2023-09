Energia: Confindustria, bene azione Terna su dispacciamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - I costi del dispacciamento elettrico in bolletta continuano la discesa, come conferma l'aggiornamento di Terna per il quarto trimestre, con un uplift a 0,81 euro/MWh contro i 0,85 euro del trimestre precedente, attestandosi, quindi, su valori molto contenuti. Lo afferma Aurelio Regina, presidente del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria. 'Si tratta di un ulteriore minimo storico ed e' il terzo trimestre consecutivo che Terna mantiene sotto 1 euro/MWh il costo del servizio.

Come consumatori industriali, apprezziamo il lavoro di Terna per contenere i costi', commenta. 'Secondo i dati Terna, la media dei valori uplift tra 2016 e il 2021 e' stata pari a 8 euro/MWh. Nel 2022, il valore dell'uplift era rimasto stabile. Nel 2023, laddove i prezzi dell'energia sono oltre il doppio (2,5 volte) di quelli del 2019, il valore dell'uplift medio e' meno di un quarto. Auspichiamo che si prosegua in questa direzione", conclude.

