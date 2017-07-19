Energia: Confcommercio, rischio 150 mln al mese di rincari per il terziario

'Urgente disaccoppiare prezzo elettricita' da quello del gas' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - Tra tensioni internazionali e caldo record, i costi di energia e carburanti si impennano e, scrive Confcommercio in una nota, questo ha 'pesanti ricadute sulle imprese del terziario di mercato', con il rischio di 'un aggravio complessivamente superiore ai 150 milioni di euro al mese'.

'Questa settimana - riporta l'associazione - il prezzo dell'energia elettrica e' salito a 174,2 euro/MWh, l'8,2% in piu' della settimana precedente e addirittura il 37% in piu' rispetto alla media dei primi sei mesi del 2026. Se questi livelli di prezzo dovessero consolidarsi, la spesa energetica per le imprese del terziario aumenterebbe, nei prossimi mesi, di circa il 22% rispetto alla media del primo semestre dell'anno'.

'A pesare - ricorda Confcommercio - oltre alle tensioni sui mercati internazionali, e' anche l'aumento dei consumi dovuto alle elevate temperature. 'E rimane elevato - prosegue - anche il divario tra il prezzo dell'elettricita' e quello del gas', percio' 'e' urgente intervenire per disaccoppiare il prezzo dell'elettricita' da quello del gas, cosi' da contenere i costi per le imprese e rafforzarne la competitivita''.

com-vec.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 24-07-26 09:40:58 (0238)ENE 5 NNNN