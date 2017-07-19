Energia: Confcommercio, rischio 150 mln al mese di rincari per il terziario -2

'Vi siano misure per scongiurare i fenomeni speculativi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - 'A queste criticita' - continua Confcommercio - si aggiungono i rincari dei carburanti, in particolare del gasolio, che gravano direttamente sull'autotrasporto e, di riflesso, sull'intera filiera della distribuzione. Il settore continua, infatti, a dipendere quasi esclusivamente dai carburanti tradizionali: nel 2025 in Italia sono stati consumati circa 23 milioni di tonnellate di gasolio e 8,9 milioni di tonnellate di benzina per autotrazione. In questo contesto, e con la crisi che si sta estendendo anche al Mar Rosso, va garantito l'approvvigionamento dei prodotti energetici e va evitato l'aumento dei prezzi che, come nel caso del gasolio, gia' registrano rialzi che nei prossimi giorni rischiano di tornare ai picchi di marzo'.

Confcommercio 'chiede pertanto al governo misure urgenti per scongiurare nuovi fenomeni speculativi sui mercati dei prodotti energetici ed evitare che le imprese del settore debbano affrontare ulteriori aumenti dei costi, incrementati negli ultimi mesi di circa il 30 per cento'.

com-vec.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 24-07-26 09:43:28 (0239)ENE 5 NNNN