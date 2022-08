Energia: Confartigianato, da settembre 2021 costi saliti di 21,1 mld per le pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ago - Da settembre 2021 ad oggi le micro e piccole imprese hanno pagato per l'energia elettrica 21,1 miliardi in piu' rispetto all'anno precedente. Si tratta, afferma Confartigianato in una nota, di una "batosta senza precedenti che rischia di ingigantirsi ulteriormente: se nei prossimi quattro mesi i prezzi dell'elettricita' non diminuiranno, i maggiori costi per i piccoli imprenditori saliranno nel 2022 a 42,2 miliardi in piu' rispetto al 2021". Nel dettaglio, la rilevazione di Confartigianato mette in evidenza che gli aumenti del prezzo dell'energia per le piccole aziende con consumi fino a 2000 MWh si traduce in un maggiore costo, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 21,1 miliardi di euro rispetto ai dodici mesi precedenti, pari al 5,4% del valore aggiunto creato dalle pmi. A livello territoriale, sono nove le regioni in cui il boom dei costi dell'elettricita' per le pmi supera il miliardo di euro. I maggiori oneri, 4,3 miliardi, li hanno subiti gli imprenditori della Lombardia, seguiti da quelli del Veneto con 2,1 miliardi, dell'Emilia-Romagna (1,9 miliardi), del Lazio (1,7 miliardi).

