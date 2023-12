Energia: Commissioni Via-Vas e Pnrr-Pniec, 221 iter autorizzativi per 13,5 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Nel 2023 le Commissioni Via-Vas e Pnrr-Pniec del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica hanno lavorato su 221 procedure autorizzative, per un valore di opere complessivo sul territorio di oltre 13,5 miliardi di euro e una produzione energetica di circa 10,5 gigawatt. Per quanto riguarda la Commissione Via-Vas, nel 2023 le istanze di Via per impianti eolici vagliate sono state 33, per una potenza totale installata superiore a 2 GW e un controvalore complessivo pari a circa 3,5 miliardi. Inoltre, nel corso del 2023, la Sottocommissione Via, in relazione agli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale, ha istituito e fornito parere positivo a 51 procedimenti. Per quanto riguarda l'attivita' della Commissione Tecnica Pnrr-Pniec nel corso del 2023 sono stati adottati 120 pareri Via in campo energetico. Si tratta di 73 progetti agrivoltaici, 19 fotovoltaici, 16 eolici, 3 eolici off-shore, 3 impianti di pompaggio, 3 metanodotti, 1 idroelettrico, 1 bioraffineria e 1 centrale, per un totale di 8,33 GW, di cui 1 GW di accumulo energetico e un valore economico totale di circa 10 miliardi di euro. Sono state inoltre evase 18 istruttorie di Scoping per progetti di eolico off-shore.

Il 74% delle istruttorie evase riguarda le Regioni del Sud, principalmente la Puglia (26%), la Sicilia (17%) e la Sardegna (14%).

com-Dca

