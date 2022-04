Energia: Cingolani, stiamo operando con la Francia per mitigare effetti crisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 6 apr - 'Non appare ufficialmente in collaborazioni bilaterali, pero' mai come in questo momento stiamo operando con la Francia per cercare di mitigare un po' la situazione drammatica e la conseguente crisi energetica'. Cosi' il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso dell'audizione nella commissione Esteri della Camera sul Ddl di ratifica del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale e rafforzata (il cosiddetto Trattato del Quirinale).

Bof

(RADIOCOR) 06-04-22 14:03:30 (0378)ENE 5 NNNN