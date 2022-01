Energia: Cingolani, stiamo lavorando a proposte strutturali, serve strategia

Tra proposte cartolarizzazione oneri Asos, valorizzare gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 gen - "Abbiamo presentato una serie di proposte che sono all'attenzione del ministero dell'Economia e di Palazzo Chigi e sono misure di importo importante", "stiamo lavorando per dare una impostazione strutturale al problema del caro energia e questo necessita di azioni di medio e lungo termine". Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, nel seguito dell'audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato sui prezzi dell'energia elenca le proposte presentate dal Mite al presidente Draghi. Serve quindi una strategia complessiva, con azioni di medio e lungo termine che consentano ai consumatori di beneficiare degli investimenti e del minor costo delle rinnovabili; sara' necessario un assetto che comprenda lo spostamento delle rinnovabili in mercato con contrattazioni di lungo termine, e con prezzi non piu' ancorati a quelli del gas naturale e della CO2', ha detto. Il ministro sottolinea la necessita' di continuare ad accelerare sulle rinnovabili "che richiede un accordo trasversale", rivedere l'Iva e cambiare l'energy mix. Ed elenca le proposte in fase di studio per intervenire sui prezzi: l'utilizzo dei proventi delle aste CO2 per la copertura degli oneri di sistema, la cartolarizzazione degli oneri Asos con un possibile impatto di 3 miliardi, rivedere i contratti di incentivazione degli impianti fotovoltaici ancorandoli ai prezzi ante-crisi oppure con contratti di vendita di energia al Gse con pacchetti a lungo termine.

"Sono soluzioni in fase di analisi con un risparmio valutato in circa 1,5 miliardi sulla componente Asos delle bollette.

Ma anche l'estrazione di rendita dei grandi impianti idro non incentivati, nel rispetto dei contratti e degli impegni, con un risparmio tra 1 e 2 miliardi l'anno. E la valorizzazione di produzione di gas dai giacimenti esistenti.

