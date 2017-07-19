Energia: Cgia stima 29mld spesa extra per famiglie e imprese in 2026 con guerra in Iran

Se prezzi carburanti, luce e gas rimangono a livelli attuali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Nel 2026 le famiglie e le imprese italiane potrebbero sostenere quasi 29 miliardi di costi aggiuntivi per elettricita', gas e carburanti, a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente. E' quanto stima l'Ufficio studi della Cgia, sulla base dell'ipotesi che i prezzi applicati in questo momento rimangano invariati sino alla fine di quest'anno. Il rincaro maggiore potrebbe riguardare benzina e diesel, con una spesa extra di 13,6 miliardi di euro (+20,4% rispetto al 2025), seguiti dall'energia elettrica con 10,2 miliardi aggiuntivi (+12,9%) e dal gas con 5 miliardi in piu' (+14,6%). A livello territoriale, gli aumenti energetici potrebbero gravare sulla Lombardia per 5,4 miliardi di euro, con un incremento del 15,1% rispetto al 2025. Al secondo posto l'Emilia-Romagna, con un aggravio di 3 miliardi di euro (+16,1%), seguita dal Veneto, dove il maggior costo sfiora i 2,9 miliardi (+15,8%).

Per i carburanti, gli aumenti piu' marcati in termini percentuali si dovrebbero registrare in Basilicata (+21,6%).

Seguono la Campania e la Puglia, entrambe con un incremento del 21,3%. Per le bollette della luce, l'aggravio piu' importante dovrebbe investire la Lombardia con 2,2 miliardi.

Seguono il Veneto con poco piu' di un miliardo e l'Emilia Romagna con 967 milioni di euro. Infine, vedendo il gas, la Lombardia dovrebbe subire un costo addizionale di 1,2 miliardi. Seguono sempre l'Emilia Romagna con +710 milioni e il Veneto con +611 milioni.

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