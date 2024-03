Energia: Cgia, prezzi luce e gas come 2021 ma bollette piu' care di 330 euro/anno

Secondo i dati dell'Ufficio studi di Cgia Mestre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - I prezzi di mercato nel mese di febbraio 2024 del gas naturale (28 euro per MWh) e dell'energia elettrica (87 euro per MWh) sono tornati agli stessi livelli del mese di giugno di 2021, ma le bollette di luce e gas pagate dalle famiglie italiane nel 2023 sono invece aumentate, rispetto a tre anni fa, mediamente di 328 euro (+26,2%), di cui 153 (+24,2%) per la luce e 175 euro (+28,1%) per il gas. Lo rileva l'analisi dell'Ufficio studi di Cgia Mestre. E' il Nordest la macroarea del Paese che ha subito i rincari piu' elevati. Sempre tra il 2021 e il 2023, l'aumento medio annuo delle bollette di luce e gas e' stato di 457 euro (+33,6%). Seguono il Nordovest con +316 euro (+23,9%), il Mezzogiorno con +304 euro (+26,6%) e, infine, il Centro con +260 euro (+21,1%). E nel ricordare che il 70% circa degli artigiani e dei commercianti lavora da solo, ovvero non ha ne' dipendenti ne' collaboratori familiari, moltissimi artigiani, tantissimi piccoli commercianti e altrettante partite Iva hanno pagato due volte l'impennata delle bollette di luce e gas verificatasi negli ultimi anni.

