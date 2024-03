Energia: Cgia, prezzi luce e gas come 2021 ma bollette piu' care di 330 euro/anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - La prima come utenti domestici e la seconda come micro imprenditori per riscaldare/raffrescare e illuminare botteghe e negozi.

Gli ultimi dati disponibili (I semestre 2023) evidenziano che mediamente il prezzo italiano dell'energia elettrica era pari a 378,2 euro per MWh; il quarto piu' alto dell'area euro. Tra i 20 paesi monitorati, solo la Germania con 412,5 euro per MWh, il Belgio con 435 euro per MWh e i Paesi Bassi con 475 euro presentavano prezzi superiori al nostro. Infine, per quanto concerne il gas, sempre nel I semestre 2023 il prezzo italiano era pari a 98,1 euro per MWh; un prezzo tra i piu' bassi dell'Eurozona. Rispetto alla Francia (104,3 euro per MWh), pagavamo il 5,9% in meno, alla Spagna (107,7 euro per MWh), l'8,9% in meno e alla Germania (123 euro per MWh), il 20,2% in meno.

Com-Pan

(RADIOCOR) 16-03-24 10:40:41 (0171) 5 NNNN