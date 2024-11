Energia: Camera Commercio, 2 mln per micro e Pmi Roma e provincia per efficienza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 nov - Nell'ultima tipologia di spesa rientrano, ad esempio, acquisto e installazione collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione, impianti fotovoltaici per autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo oppure sistemi di domotica per risparmio energetico e monitoraggio dei consumi energetici e anche acquisto e installazione di macchinari in sostituzione di quelli in uso ovvero di nuovi impianti, macchinari e attrezzature per il contenimento dei consumi energetici o finalizzati al risparmio energetico ovvero al recupero di cascami di energia. Le spese devono essere sostenute dal primo gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2025. Le agevolazioni previste sono concesse in forma di voucher pari al 70% delle spese ammissibili fino al tetto di 10 mila euro a impresa; per accedervi, l'investimento deve prevedere una spesa minima di tremila euro (al netto Iva). 'Con questo bando - spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commercio di Roma - stanziamo una cifra consistente per le imprese del territorio impegnate a migliorare l'efficienza energetica. La trasformazione energetica rappresenta una sfida irrinunciabile per il sistema produttivo e, specie le imprese piu' piccole, vanno aiutate. Roma e il Lazio devono puntare a un modello economico virtuoso nella direzione dell'efficienza energetica, dell'economia circolare e della sostenibilita'.

La Camera di Commercio di Roma sta facendo la sua parte', conclude. Possono presentare domanda imprese di tutti i settori che rispettino alcuni requisiti base: essere micro o Pmi con sede legale e/o unita' locale iscritta nel Registro imprese della Camera di Commercio di Roma; essere attive e aver dichiarato al Registro Imprese camerale l'attivita' svolta; essere in regola con il pagamento del diritto annuale (per gli ultimi cinque anni escluso il corrente); non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata o concordato preventivo; aver assolto gli obblighi contributivi. Le domande vanno trasmesse in modalita' telematica, con firma digitale dal 28 ottobre al 21 novembre 2024.

