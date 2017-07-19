Energia: Buzzella (Federchimica), tema costi e' priorita' da affrontare con pragmatismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - Per l'industria chimica "il tema dell'energia e' prioritario: il nostro e' uno dei settori piu' sensibili al suo costo, in quanto utilizza le fonti fossili sia a fini energetici sia come materia prima. Nell'Unione europea il prezzo dell'energia e' piu' elevato rispetto ad altre aree economiche rilevanti, determinando un contesto comunitario sfavorevole". Lo ha detto Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, intervenendo all'annuale assemblea pubblica dell'associazione, in corso a Milano. Particolarmente critica e' la situazione italiana, per la quale i prezzi dell'energia elettrica sono i piu' alti in Europa. Il tema dell'energia e' dunque "una priorita' e la dobbiamo affrontare facendoci guidare da una sola parola d'ordine: pragmatismo", ha detto il presidente. 'Per contrastare il processo di deindustrializzazione gia' in atto, e' necessario un quadro normativo che premi la neutralita' tecnologica: non esistono fonti buoni o cattive per definizione. L'innovazione permettera' di utilizzarle tutte in modo piu' sostenibile', ha aggiunto Buzzella. A livello nazionale, e' dunque necessario portare a termine "cio' che e' a un passo dalla realizzazione. Ad esempio, l'energy release - il meccanismo gia' approvato che favorisce l'installazione di nuova capacita' di energia elettrica rinnovabile destinata ai soggetti energivori - e' fondamentale che diventi operativo entro fine anno.

Altrettanto importante e' il gas release, volto ad incrementare l'utilizzo di nuova produzione del gas sul territorio nazionale", ha detto Buzzella.

