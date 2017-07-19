Dati
            Notizie Radiocor

            Energia: Bufo (Iren), prezzi asta Fer X troppo alti per garantire rendimento

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 ott - "Gli esiti dell'asta Fer X del Gse che e' stata anticipata e' un oggetto per noi di riflessione. Certo e' che con quei prezzi per noi diventa difficile ottenere un rendimento minimo accettabile".

            Cosi' l'ad di Iren Gianluca Bufo a margine della prima edizione di InSummit, la due giorni di convegno in corso attualmente presso la sala congressi del JW Marriott all'Isola delle Rose a Venezia. "Oggi abbiamo una capacita' installata di quasi 240 megawatt di solo fotovoltaico - ha spiegato Bufo. - Si tratta di un settore importante per noi e che richiede grandi investimenti".

            Col-ric

            (RADIOCOR) 24-10-25 10:31:04 (0302) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Iren 2,708 -1,81 11.37.36 2,696 2,76 2,76


