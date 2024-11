Energia: Bts DevCo e Eiffel investono nel biometano, 150 mln entro 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - BTS DevCo e Eiffel hanno deciso di investire nella produzione di biometano in Italia ed Europa attraverso Green One. Questa piattaforma si avvale dell'expertise di BTS Biogas, leader tecnologico nel settore del biogas e biometano, e beneficia del supporto di Eiffel Investment Group tramite Eiffel Gaz Vert, il suo fondo specializzato nel biogas.

Green One ha l'obiettivo di creare un portfolio significativo di impianti di cogenerazione da riqualificare in progetti di biometano in Italia, a partire dai quattro che inizieranno la produzione entro la fine del 2024. Due si trovano in Lombardia: piu' nel dettaglio, uno a Lodi e l'altro a Milzano, in provincia di Brescia. Un terzo e' situato a Sant'Aagata Bolognese, in Emilia Romagna, mentre il quarto si trova a Gazzo Veronese, in Veneto. Facendo leva sulla sua solida pipeline, Green One mira a integrare 15 impianti e a investire 150 milioni di euro entro il 2026.

com-rmi

(RADIOCOR) 09-11-24 18:12:52 (0404)ENE 5 NNNN