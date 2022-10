Energia: Bonomi, scongiurare rischio blocchi delle opposizioni locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Palermo, 05 ott - 'Dobbiamo scongiurare il rischio di rimanere imbrigliati nei blocchi delle opposizioni locali alla costruzione di infrastrutture energetiche. Per questo e' importante spiegare alle comunita' l'importanza di questi impianti. I siciliani hanno scelto il loro Governo, ho appena incontrato il neo eletto presidente della Regione e il sindaco di Palermo e incontrero' anche i sindaci di altre amministrazioni locali proprio per avviare una collaborazione volta a potenziare l'attrattivita' degli investimenti su questo territorio, che e' fondamentale per lo sviluppo della Sicilia'. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi oggi e domani in Sicilia per una serie di incontri con gli imprenditori e le Istituzioni locali.

