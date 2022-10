Energia: Bonomi, Italia non puo' farcela da sola, serve azione europea

Altrimenti rischi per imprese e famiglie e per stessa Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - 'Sull'energia l'Italia non puo' farcela da sola, serve un'azione coordinata e condivisa a livello europeo'. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in occasione dell'assemblea di Assosoftware. 'Altrimenti - ha continuato - il rischio e' di esporre imprese e famiglie a colpi asimmetrici, oltre a quello di devastare l'idea di un'Europa comune che e' anche l'unica risposta possibile per giocare da protagonisti la partita dei nuovi equilibri geopolitici'. Una partita, ha sottolineato Bonomi, 'che si sta giocando tra grandi schieramenti, uno che coincide in parte con il gruppo delle economie emergenti e l'altro ben distinto, se non addirittura contrapposto geopoliticamente ed economicamente, con il gruppo delle economie avanzate'.

