Energia: Bonomi, con prezzi attuali situazione insostenibile per imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - 'In questa condizione di prezzi energetici, la situazione e' diventata insostenibile. Siamo entrati in una fase in cui interi settori, non solo gli energivori, sono costretti a rallentare significativamente le produzioni, a non poter garantire la soddisfazione degli ordini'. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in occasione dell'assemblea di Assosoftware. 'Viviamo in un contesto globale estremamente complesso e instabile prima a causa della pandemia e oggi a causa dell'invasione russa dell'Ucraina', ha continuato Bonomi, sottolineando che 'le nostre imprese hanno saputo ancora una volta reggere l'urto di questi elementi spiazzanti'. In particolare, ha aggiunto Bonomi, 'nel post pandemia e anche nei primi mesi di conflitto, si e' vista tutta la forza che il sistema industriale italiano ha accumulato facendo tesoro della crisi post 2011: maggiore patrimonializzazione, maggiore capacita' di investimento, tenacia e abilita' nello scalare posizioni nel commercio mondiale', tuttavia, ha ammonito, 'oggi, in questa condizione di prezzi energetici, la situazione e' diventata insostenibile'.

