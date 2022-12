Energia: Besseghini, ok calo ma no conclusioni affrettate, volatilita' alta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - 'Come in altre occasioni la variazione percentuale pur marcata del costo dell'energia elettrica non deve spingere a conclusioni affrettate. La situazione sui mercati all'ingrosso certamente ha risentito di particolari condizioni ambientali ma anche di una evoluzione e di un rafforzamento della capacita' di reazione del sistema al permanere delle tragiche vicende belliche che ancora caratterizzano lo scenario internazionale'. Cosi' il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a commento della comunicazione sul prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela che si ridurra' del 19,5% per il primo trimestre del 2023. 'Tuttavia - avverte - i mercati sono caratterizzati ancora da una marcata volatilita', la stagionalita' incidera' sulle variazioni dei prezzi del gas e i valori assoluti rimangono ancora straordinariamente alti'.

Enr-

(RADIOCOR) 29-12-22 18:53:09 (0440)ENE 5 NNNN