Energia: Besseghini (Arera), circa 12 milioni utenti ancora in mercato tutela

Dovranno sviluppare capacita' comprensione offerte (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 9 feb -"Nell'anno in corso l'Autorita' dara' attuazione al recente decreto che ha lasciato immutata la scadenza dell'1 gennaio 2023 per la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese, mentre, per i clienti domestici di energia elettrica, ha introdotto un percorso di graduale superamento della tutela di prezzo, che si concludera' entro il mese di gennaio 2024".

Lo annunciato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, nel corso dell'audizione convocata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori. "Questo permette - ha aggiunto - di porre in essere le misure prodromiche e strumentali per condurre questo processo nel migliore dei modi, in funzione sia dell'entita' dei clienti finali domestici ancora serviti in tutela, che e' di circa 12 milioni, sia della attuale struttura di mercato, caratterizzata ancora da un livello di concentrazione ancora particolarmente elevato".

Besseghini ha osservato che "nell'arco dei prossimi mesi sara' essenziale implementare le misure a favore dei clienti piu' vulnerabili volte a istituire, a partire dalla data di rimozione della tutela di prezzo, un obbligo in capo a tutti i venditori del libero mercato, di offrire la fornitura di energia elettrica a condizioni economiche contrattuali definite dall'Autorita'". Il presidente di Arera ha inoltre evidenziato la necessita', per il consumatore, di "sviluppare una capacita' di comprensione dei meccanismi dell'offerta, in un settore che comporta molte obiettive complessita'".

