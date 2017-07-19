Energia: Avs, che fine ha fatto il decreto bollette? Nessuna risposta da Pichetto

Mentre pmi italiane pagano prezzi medi oltre media Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 feb - 'Che fine ha fatto il decreto bollette? Abbiamo provato a chiederlo con una interrogazione al ministro dell'Ambiente ma di fatto non ci e' stata data una risposta mentre il caro bollette e' una vera e propria emergenza nazionale. Il Governo continua a tergiversare, mentre le piccole e medie imprese italiane pagano un prezzo altissimo per l'inerzia politica. La politica energetica e' il piu' grave fallimento del Governo Meloni'. Cosi' Francesca Ghirra, capogruppo di Avs nella commissione Attivita' produttive della Camera, la quale, in una nota ricorda che 'nei primi undici mesi del 2025, il prezzo medio dell'energia in Italia e' stato di 116 euro per megawattora, contro 89 in Germania, 65 in Spagna e 61 in Francia. Per le microimprese manifatturiere con meno di 9 addetti, il costo dell'energia ha raggiunto i 184 euro per megawattora, un livello insostenibile che sta mettendo a rischio la loro sopravvivenza e la capacita' di investimento.

Il Governo finora ha reagito solo con bonus temporanei una tantum, misure congiunturali che non risolvono nulla. La dipendenza dal gas naturale resta altissima: in Italia il prezzo dell'energia e' determinato dal gas fino al 90% delle ore, collocando il nostro Paese tra i piu' esposti a queste dinamiche. E' evidente che occorrono interventi strutturali, non chiacchiere e annunci continui". Ghirra conclude sottolineando: "La promessa di un pacchetto di riforme del settore annunciata dal ministro dell'Ambiente nel gennaio 2026 e' ancora sulla carta, e il decreto atteso non e' ancora arrivato in Consiglio dei ministri. L'inerzia e' inaccettabile: le imprese non possono piu' aspettare mentre il Governo litiga con i tempi burocratici'.

com-Bof.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-02-26 12:08:02 (0340)ENE,GOV,UTY 5 NNNN