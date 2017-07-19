Energia: associazioni, divieto espianto ulivi per rinnovabili frena sviluppo

Serve confronto con Governo per soluzioni condivise (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Elettricita' Futura, Italia Solare e Anev condividono l'obiettivo di tutela del patrimonio olivicolo nazionale e delle produzioni di qualita' che rappresentano un'eccellenza del sistema agroalimentare italiano. Per questo, si legge in una nota, le Associazioni esprimono preoccupazione per gli effetti dell'emendamento presentato nell'ambito del Disegno di Legge sullo sviluppo agricolo, che prevede il divieto di espianto o eradicazione di piante di olivo destinate a produzioni DOP, IGP o comunque rientranti nei regimi di qualita' riconosciuti, qualora finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le Associazioni, prosegue la nota, auspicano quindi l'apertura di un confronto con il Governo e con le amministrazioni competenti per individuare soluzioni condivise che consentano di tutelare il patrimonio olivicolo nazionale senza compromettere lo sviluppo delle energie rinnovabili, due obiettivi strategici che possono e devono procedere insieme nell'interesse del Paese.

com-liv.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-06-26 18:42:54 (0636)ENE,FOOD 5 NNNN