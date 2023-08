Energia: Arera, definito Servizio Tutele Graduali per clienti domestici 'non vulnerabili'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - L'Arera (L'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha approvato le modalita' di affidamento del Servizio a Tutele Graduali (Stg) per i clienti domestici 'non vulnerabili' ancora in maggior tutela entro la prevista scadenza del 10 gennaio 2024. Il trasferimento dei clienti interessati avverra' a partire dal primo aprile 2024 se nel frattempo non avranno ancora scelto un fornitore nel mercato libero. Come spiegato in una nota, il Servizio a Tutele Graduali e' il servizio predisposto da Arera per garantire la continuita' della fornitura ai clienti che non avranno un fornitore dal mercato libero al momento della rimozione del servizio di maggior tutela. Questo servizio e' gia' stato applicato alle piccole imprese da gennaio 2021 e alle microimprese da gennaio 2023, consentendo, a chi non ha aveva scelto un venditore sul mercato libero, di essere servito - senza alcuna interruzione nell'erogazione della fornitura di energia elettrica - da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali.

I clienti vulnerabili (per esempio chi ha piu' di 75 anni e chi si trova in condizioni economiche svantaggiate) rimarranno invece transitoriamente riforniti nell'ambito dell'attuale servizio di maggior tutela, rinviando a successivo provvedimento dell'Autorita' gli interventi funzionali alla sua rimozione per questa categoria.

