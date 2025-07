Energia: araba Acwa Power mira a rendere 70% portafoglio rinnovabile a 2030 -2

In 2024 investiti 9 mln in progetti Esg in Africa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - Attualmente, con una capacita' rinnovabile installata, compresa l'energia eolica e solare, pari al 55% del totale di 94 GW, l'azienda 'e' la piu' grande del Medio Oriente per l'energia pulita' ed e' in linea con gli obiettivi globali di sostenibilita' delle Nazioni Unite e con la Vision 2030 dell'Arabia Saudita. Acwa Power ha anche contribuito 'a ridurre i prezzi dell'energia solare fotovoltaica di oltre l'80%'. Per quanto riguarda la desalinizzazione, Acwa Power - la piu' grande azienda privata al mondo nel settore con 9,9 milioni di metri cubi purificati al giorno - 'ha ridotto l'energia necessaria per produrre l'acqua dell'87% dal 2011, rendendo il processo piu' efficiente e sostenibile', aggiunge il funzionario del team.

Nel complesso, Acwa mira a ridurre le proprie emissioni del 50% adottando tecnologie di desalinizzazione a minor consumo energetico e gestendo i rifiuti del processo con soluzioni naturali. L'azienda ha inoltre investito 40 milioni di riyal sauditi (9,1 milioni di euro) nel 2024 in progetti di sviluppo comunitario in paesi come Arabia Saudita, Marocco, Uzbekistan e Sudafrica.

Cog

(RADIOCOR) 23-07-25 12:34:24 (0341)ENE 5 NNNN