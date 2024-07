Energia: Anie Confindustria, mercato rinnovabili nazionale vale 10 mld in 2023

Ricerca in collaborazione con Polimi. Centomila gli addetti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 lug - La filiera delle rinnovabili nel 2023 ha generato circa 10 miliardi di euro. E' quanto e' emerge da uno studio presentato durante l'evento 'L'Energia del sole per la transizione agricola' organizzato da Anie Rinnovabili - associazione di Anie Confindustria - con la partecipazione di Regione Lombardia.

Negli ultimi anni l'avanzamento delle tecnologie e della crisi climatica stanno dando un forte impulso alle energie green. In Europa nel 2022 queste fonti hanno raggiunto un record di potenza installata (41,4 GW) con un incremento del 47% rispetto all'anno precedente. L'Italia e' arrivata a installare 2,5 GW di fotovoltaico e mira auna quota di 80 gigawatt di potenza installata entro il 2030, contando anche l'eolico. Gli investimenti per lo sviluppo della filiera, secondo Polimi e Anie Rinnovabili, tra il 2024 e il 2030 dovrebbero aggirarsi tra i 45 e i 90 miliardi di euro. Il 70% degli impianti installati potrebbe essere appannaggio delle imprese italiane, coinvolgendo 100.000 addetti. Guardando anche ai dati dello studio della Fondazione Symbola, al momento il settore in Italia vanta 21.378 imprese, di cui il 65,7% opera nel fotovoltaico. Il 17,7% del totale (3.778) si trovano in Lombardia, ma molte sono anche in Lazio (2.446 aziende), Veneto (1.195 imprese), Campania (1.733 aziende) ed Emilia Romagna (1.703 imprese).

