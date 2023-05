Energia: Alleanza per il nucleare, la Ue tenga conto anche dell'atomo -3

Anche l'Italia ha firmato la dichiarazione comune (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 mag - Fonti francesi precisano che anche l'Italia, nonostante partecipi a tali riunioni solo in qualita' di "osservatore", ha firmato la dichiarazione comune. I ministri e i rappresentanti di alto livello dei 16 paesi, dunque, hanno concordato di lavorare insieme su una tabella di marcia volta ad approfondire la loro cooperazione e incoraggiare il coinvolgimento dell'Unione europea nel campo dell'energia nucleare. Questi gli obiettivi: inclusione dell'energia nucleare nella strategia energetica europea (garantire la decarbonizzazione, la sicurezza energetica e la stabilizzazione della rete su larga scala dell'Unione europea, tenendo conto in particolare dell'evoluzione delle strategie energetiche degli stati membri; promuovere migliori condizioni per lo sviluppo e la diffusione di nuovi capacita' nucleari nella Ue compreso un migliore accesso ai finanziamenti); sicurezza e gestione dei rifiuti (mantenere i piu' elevati standard di sicurezza, in conformita' con le migliori pratiche internazionali, incoraggiare lo scambio tra le autorita' di regolamentazione, migliorando l'ampia base conoscenze sulla regolamentazione delle generazioni attuali e future di progetti di veicoli reattori, promuovere lo scambio di buone pratiche, esperienze e lezioni sul trasferimento e il trattamento del combustibile esaurito per ulteriore riciclaggio di materiale nucleare, trasmutazione e gestione dei rifiuti radioattivi, con particolare attenzione alle soluzioni di smaltimento dei rifiuti, compresi depositi geologici profondi); industrializzazione e sovranita' (rafforzare le capacita' strategiche dell'Unione lungo l'intera catena del valore nucleare compresa la sicurezza dell'approvvigionamento di combustibili nucleari e radioisotopi, rafforzare la cooperazione industriale e il ruolo dell'Unione europea nella realizzazione di capacita' di generazione nucleare per scopi energetici e non energetici.

