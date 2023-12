Energia: al via Comunita' in aree agricole lombarde per rinnovabili-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - Il risultato dell'indagine sui Gal aggregatori, commissionata a Sei Mantova Servizi energetici integrati s.r.l., dimostra il ruolo chiave dei gruppi di azione locale per il futuro energetico sostenibile di Regione Lombardia anche nelle aree dei cosiddetti piccoli comuni (le Aree Interne). Qui operano i Gruppi di Animazione Locale, che hanno il compito di formare partenariati e consorzi per partecipare a progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, i cui bandi per le comunita' energetiche, approvate di recente in sede europea, sono attesi nei prossimi mesi.

A causa delle tensioni internazionali il costo dell'energia e' infatti caratterizzato da forte variabilita'. Le Comunita' di Energia Rinnovabile (Cer) - che fino al 2021 rappresentavano una delle tante declinazioni della strategia della Commissione Europea verso la transizione energetica - sono divenute ora strumenti catalizzatori di nuovi modelli di business che offrono opportunita' per gli enti pubblici e privati del territorio.

La disponibilita' di risorse europee e nazionali rende opportuna la definizione di strategie territoriali in grado di creare vantaggi per i Comuni e le imprese. Ma le molte competenze necessarie a progettare, costituire e gestire le Cer - ed i costi associati - richiedono strutture di organizzazione soprattutto nell'ambito territoriale.

Ed e' proprio a questo livello che e' incentivato l'autoconsumo: e' il caso dei Comuni 'piccoli' (in particolare quelli al di sotto di 5.000 abitanti, che saranno beneficiari di contributi aggiuntivi). Possono diventare autosufficienti attraverso una comunita' che non e' solo energetica ma anche sociale. Il progetto Cer.Chiamo Energia propone quindi un processo di preparazione e un modello di business di una super community adatta a recepire la proposta di rigenerazione energetica che vede i gruppi di azione locale che costituiscono appunto le nuove Comunita' Energetiche allargate.

'Il Progetto Cer.Chiamo Energia portera' risultati replicabili in tutti i GAL italiani. - dice Sergio Olivero, presidente del comitato scientifico di CER.Chiamo Energia - Per costruire i processi di replicabilita' sistemica, - spiega - sono gia' stati attivati contatti con i Gal Terra Barocca ed Etna in Sicilia, nonche' collaborazioni tecnico-scientifiche con il Progetto Concerti, che coinvolge sui temi Cer un Consorzio irriguo che aggrega 22 Comuni in Provincia di Cuneo e con Enerbit , attraverso Esco pubblica, posseduta da 64 Comuni in Provincia di Biella'.

