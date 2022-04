Energia: Aie, +50% da ottobre spesa green in Recovery Plan, sopra 710 mld $ -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Il monitoraggio dell'Aie mostra che il sostegno all'accessibilita' economica da parte dei governi di tutto il mondo per famiglie e imprese ha raggiunto circa 270 miliardi di dollari dall'inizio della stagione di riscaldamento invernale nell'emisfero settentrionale nel 2021. Ma molte delle misure piu' efficaci nel ridurre la domanda di petrolio e gas - come l'installazione di pompe di calore e l'espansione dell'uso dei trasporti pubblici, delle piste ciclabili e della ferrovia ad alta velocita', non hanno ancora ricevuto il livello necessario di sostegno governativo fino ad oggi. I recenti piani in 10 punti dell'Aie su gas naturale e petrolio evidenziano le aree chiave in cui e' possibile intervenire immediatamente.

Nel complesso, la spesa pubblica per l'energia sostenibile rimane una piccola parte dei 18,2 trilioni di dollari di deflussi fiscali, senza precedenti, che i governi hanno dedicato a contrastare gli impatti economici del Covid-19. Ma l'Aie stima che la spesa pubblica che e' stata stanziata per la spesa prima del 2023 potrebbe sostenere investimenti sostenibili per un valore di oltre 1,6 trilioni di dollari mobilitando livelli piu' elevati di partecipazione del settore privato.

Il Sustainable Recovery Tracker esamina e rende pubblicamente disponibili oltre 1 000 politiche nazionali adottate per accelerare le transizioni verso l'energia pulita nell'ambito delle misure fiscali volte a limitare le ricadute economiche della pandemia. Il tracker e' stato pubblicato per la prima volta nel luglio 2021 e il suo aggiornamento e' stato richiesto dai leader del G20 durante la riunione del novembre 2021 a Roma.

