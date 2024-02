Energia: Agcm ricorre al Tar Campania su affidamento servizio idrico integrato Caserta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 feb - L'Agcm ha deciso di ricorrere al Tar della Campania in relazione all'affidamento alla societa' in house Idrico Terra di lavoro del Servizio idrico integrato nella provincia di Caserta. Nel dettaglio, si legge nel provvedimento, con parere motivato del 14 novembre 2023, 'l'autorita' ha riscontrato possibili profili di criticita' concorrenziale dell'operazione in oggetto, evidenziando le carenze delle relative deliberazioni sotto il profilo delle ragioni del mancato ricorso al mercato, in possibile violazione dell'articolo' relativo al regime speciale degli affidamenti in house 'vigente ratione temporis'. Il 23 gennaio scorso l'Ente Idrico Campano, 'in riscontro al parere motivato', ha comunicato che la societa' Itl ha presentato istanza di prolungamento dell'affidamento del servizio, 'in ragione di difficolta' nell'esecuzione degli impegni contrattualizzati di carattere procedurale e di accesso al credito, riconducibili alla breve durata dell'affidamento stesso. A fronte di cio', e preso atto di quanto espresso dall'Autorita' nel parere motivato', l'ente ha avviato le attivita' finalizzate all'estensione della durata dell'affidamento fino al 2051. 'L'Autorita'', prosegue il dispositivo, 'ha ritenuto che le informazioni fornite dall'Ente Idrico Campano non siano sufficienti a far venire meno i rilievi contenuti nel proprio parere motivato, in quanto l'ente si limita a comunicare di aver avviato, a fronte della constatazione di concrete problematiche riscontrate dalla societa' affidataria nell'esecuzione del contratto, le attivita' finalizzate ad estendere l'affidamento fino al 2051. Da qui la decisione di procedere con il ricorso al Tar.

