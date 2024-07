Energia: Aero, rinnovabili dal mare saranno occasione di rilancio per il Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - 'Il settore delle rinnovabili dal mare rappresenta l'opportunita' che serve oggi al nostro Paese per potersi imporre nel Mediterraneo come leader per la crescita di questo comparto. L'eolico e il solare offshore andranno, da un lato, a contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e, dall'altro, a stimolare l'avvio di nuovi cantieri per l'adeguamento dei porti affinche' siano pronti per la costruzione e l'assemblaggio delle strutture galleggianti degli aerogeneratori'. Cosi' Fulvio Mamone Capria, presidente dell'Associazione delle energie rinnovabili offshore (Aero), intervenendo a Taormina all'evento 'ThinkinGreen: il salotto dell'economia sostenibile', promosso dalla Regione Sicilia. 'Si rafforzera' la filiera industriale e tecnologica delle rinnovabili offshore, in particolare nel Mezzogiorno, e tutto questo concorrera' alla creazione di una forte rinascita occupazionale per profili di diverso valore professionale. Si potra', cosi', avviare una concreta crescita industriale sostenibile e una riconversione di asset strategici in forte crisi, che forniranno una spinta e un forte segnale economico positivo nel lungo periodo, con un ruolo importante assegnato alla Regione Sicilia', ha aggiunto Fulvio Mamone Capria.

