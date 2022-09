Energia: A2a, con rinnovabili Italia puo' arrivare a 58,4% autonomia energetica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 set - 'Sono gia' stati compiuti passi avanti in termini di sviluppo di produzione energetica da fonti rinnovabili, come mostra l'indice definito da Ambrosetti secondo cui l'Italia registra l'incremento piu' marcato fra i principali peer europei nel periodo 2000-2019", ha detto il presidente di A2a, Marco Patuano, sottolineando che "la possibilita' di ottimizzare ulteriormente la produzione a seconda delle peculiarita' delle singole regioni italiane, delle relative risorse disponibili e degli impianti gia' presenti, consentirebbe di attivare il pieno potenziale dell'Italia e di renderla meno soggetta a dinamiche esogene". Adottando una logica di rapida attivazione delle fonti energetiche sui territori, lo studio evidenzia come il potenziamento della produzione autoctona di energie rinnovabili consenta di aumentare l'autonomia energetica. Relativamente al fotovoltaico, l'opportunita' di sviluppo in Italia e' pari a 105,1 GW addizionali, quasi 5 volte la capacita' installata odierna. Di questi GW incrementali, circa il 40% e' legato agli impianti installati sui tetti, mentre il 60% agli impianti a terra. In particolare, Lombardia, Sicilia e Puglia valgono insieme il 32% della potenza addizionale. Per quanto riguarda l'eolico, la valorizzazione delle opportunita' di sviluppo nei territori del Paese abilita un incremento di potenza di 21,1 GW rispetto ad oggi, ovvero quasi 2 volte la capacita' attuale installata. In particolare, con 13,3 GW complessivi Sicilia, Puglia e Sardegna rappresentano il 63% dell'opportunita' di sviluppo legata all'eolico. Infine, la valorizzazione dell'idroelettrico - attraverso il repowering di impianti esistenti e lo sviluppo di impianti di mini-idroelettrico - abilita un incremento della potenza di 3,3 GW (concentrata in Lombardia, Trentino A. A. e Piemonte), oltre il 20% della capacita' idroelettrica oggi installata.

Da segnalare che la valorizzazione del biometano puo' attivare circa 6,3 miliardi di metri cubi (8% del consumo nazionale e 22% del gas importato dalla Russia). "Veniamo da un'estate caratterizzata dal perdurare degli effetti di una crisi geopolitica ed economica e da quelli sempre piu' evidenti del climate change. Uno scenario che sta favorendo la consapevolezza della necessita' di utilizzare al massimo le fonti energetiche rinnovabili per rendere il Paese quanto piu' possibile autonomo e per accelerare il processo di decarbonizzazione e transizione ecologica", ha detto Renato Mazzoncini, Ad di A2a.

Ars

