Ener2Crowd: nel crowdinvesting in Italia sul podio Lombardia, Emilia Romagna e Lazio

Nuova mappa basata sui dati di Polimi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 ago - La Lombardia si conferma locomotiva del crowdinvesting italiano, leader assoluto sia nel cumulato storico con 565 imprese finanziate tramite capitali online (40,8%) che nei flussi piu' recenti con 50 nuove imprese (35,7%) negli ultimi 12 mesi. A metterlo in evidenza, basandosi sui dati del POLIMI, sono gli analisti di Ener2Crowd, la piattaforma ed app italiana per gli investimenti Esg, che hanno disegnato una nuova mappa del crowdinvesting in Italia.

A guidare nettamente ogni graduatoria e' la Lombardia, confermando il primato di Milano come hub centrale. Sia nel dato storico che negli ultimi 12 mesi, l'Emilia-Romagna e il Lazio si posizionano sul podio, segnalando dinamismo.

L'Emilia-Romagna e' seconda con un cumulato storico di 158 imprese (11,4%) e 26 nuove imprese (18,6% sul totale delle nuove), mentre il Lazio si classifica terza con 117 imprese (10,1%) e 24 nuove imprese (17,1% sul totale delle nuove).

