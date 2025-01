Enea: testa nuova tecnologia per la tracciabilita' del riso italiano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - 'Per questo studio abbiamo analizzato dieci campioni di riso della cultivar Carnaroli provenienti da altrettante localita' italiane e coltivati con metodologie differenti. I risultati che abbiamo ottenuto dimostrano che le tecniche che abbiamo applicato in campo sono un efficace strumento per l'identificazione di tipi di riso della stessa varieta' e sono potenzialmente utili per conoscere l'area e i metodi di coltivazione', spiega Claudia Zoani, ricercatrice della divisione Enea di Sistemi agroalimentari sostenibili e coautrice dello studio insieme ai colleghi del laboratorio Enea di Diagnostica e metrologia coordinati dalla ricercatrice Antonia Lai. La coltivazione del riso in Italia e' diffusa principalmente in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia, seguendo in gran parte il corso del fiume Po. La qualita' di questo cereale e' influenzata in modo significativo dall'area geografica di coltivazione, grazie alle peculiarita' dell'ambiente naturale che comprendono la qualita' del suolo e dell'acqua.

