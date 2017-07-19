Enea: operativo il portale aggiornato per l'invio dati dei bonus edilizi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - E' operativo da oggi il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all'Enea relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e articolo 14 del Dl 63/2013) e Bonus Casa (articolo 16 bis del Dpr 917/86 e articolo 16 del Dl 63/2013). Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 22 gennaio 2026 per gli interventi conclusi tra il 1 gennaio 2026 e la data odierna di messa online del portale; per i lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026. E' possibile accedere al servizio online solo autenticandosi tramite Spid di persona fisica o Cie. Per eventuali quesiti tecnici, Enea ha attivato da tempo l'assistente virtuale Virgilio, disponibile sul portale Enea per l'efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.

com-ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-01-26 13:18:49 (0346)ENE,PA,INF 5 NNNN