Enea: efficienza energetica, Italia ha risparmiato 5,1 Mtep dal 2021

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - In Italia, tra il 2021 e il 2025, il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza monitorate e' stato di 5,08 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep), pari agli attuali consumi elettrici annuali di Emilia-Romagna e Veneto messe insieme. Il dato corrisponde all'85% dell'obiettivo intermedio fissato dal Pniec, pari a 6 Mtep.

E' quanto emerge dal 15esimo Rapporto annuale Enea sull'efficienza energetica, presentato oggi. Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, la presidente Enea, Francesca Mariotti, e la direttrice del Dipartimento efficienza energetica Enea, Ilaria Bertini.

A trainare il risultato sono stati soprattutto i meccanismi di detrazione fiscale, che nel periodo 2021-2025 hanno generato risparmi per 2,67 Mtep, circa il 52% del totale.

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