Enea: Corte conti, disavanzo 35 mln in 2024, pesano calo entrate e aumento spese
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - La gestione 2024 dell'Enea ha chiuso con un disavanzo finanziario di 34,98 milioni di euro, in controtendenza rispetto all'avanzo di 75,08 milioni registrato nel 2023. E' quanto rileva la Corte dei conti nella relazione approvata che evidenzia come il risultato di competenza derivi da entrate accertate pari a 507,1 milioni e spese impegnate per 542,08 milioni. Su base annua, le entrate complessive segnano una flessione dell'8,7%, mentre le spese crescono del 12,9 per cento.
Nel dettaglio, le entrate correnti ammontano a 351,05 milioni (+6,6%), mentre quelle in conto capitale, pari a 50,85 milioni, risultano in calo del 49,7%, anche per la diversa tempistica del finanziamento della Banca europea per gli investimenti legato al progetto Divertor Tokamak Test Facility. I trasferimenti ordinari dello Stato si attestano complessivamente a 164,54 milioni.
Sul fronte della spesa, le uscite correnti raggiungono 320,2 milioni (+14,6%), mentre quelle in conto capitale si attestano a 116,68 milioni (+53,9%). Tra le componenti delle spese correnti figurano trasferimenti passivi per 85,82 milioni, inclusi 75,86 milioni destinati alla Fondazione Enea Tech e Biomedical.
Il risultato economico dell'esercizio evidenzia un saldo positivo di 1,82 milioni, in miglioramento rispetto ai 65 mila euro del 2023. A fine esercizio, il patrimonio netto si attesta a 653,52 milioni, mentre la consistenza di cassa supera il miliardo (1,03 miliardi). L'avanzo di amministrazione e' pari a 1,04 miliardi, di cui il 91,1% vincolato.
I residui attivi salgono a 167,1 milioni (+10,9%) e quelli passivi a 165,37 milioni (+6,8%). I debiti verso fornitori ammontano a 106,57 milioni. L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti segnala un ritardo medio di 7,43 giorni, rispetto a un valore sostanzialmente nullo nel 2023.
Nel documento, la magistratura contabile richiama l'esigenza di un attento monitoraggio degli equilibri finanziari, con particolare riguardo all'elevata incidenza delle risorse vincolate, all'evoluzione dei residui, alla dinamica dei pagamenti e alla gestione delle risorse legate ai progetti del Pnrr, nonche' ai rapporti finanziari con la Fondazione Enea Tech e Biomedical.
com-amm
(RADIOCOR) 30-04-26 08:49:14 (0200) 5 NNNN