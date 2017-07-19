Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Enea: al via candidature quattro membri esterni Consiglio tecnico-scientifico

            Mandato di quattro anni di natura onoraria, un solo rinnovo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - E' aperta la raccolta di candidature per la nomina dei quattro membri esterni del Consiglio tecnico-scientifico dell'Enea, organo con funzioni propositive e consultive sulle attivita' di ricerca dell'ente.

            I candidati, si legge in una nota, dovranno possedere competenze riconosciute nelle aree strategiche di attivita' dell'Enea e saranno selezionati da una Commissione esterna di esperti, nominata dalla presidente dell'ente.

            La durata del mandato, di natura onoraria, e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.

            Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno 31 ottobre 2025.

            Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: embri-esterni-del-consiglio-tecnico-scientifico-dellenea.html.

            Bof

            (RADIOCOR) 05-10-25 16:43:09 (0365)ENE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.