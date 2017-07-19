Enea: al via candidature quattro membri esterni Consiglio tecnico-scientifico
Mandato di quattro anni di natura onoraria, un solo rinnovo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - E' aperta la raccolta di candidature per la nomina dei quattro membri esterni del Consiglio tecnico-scientifico dell'Enea, organo con funzioni propositive e consultive sulle attivita' di ricerca dell'ente.
I candidati, si legge in una nota, dovranno possedere competenze riconosciute nelle aree strategiche di attivita' dell'Enea e saranno selezionati da una Commissione esterna di esperti, nominata dalla presidente dell'ente.
La durata del mandato, di natura onoraria, e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno 31 ottobre 2025.
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: embri-esterni-del-consiglio-tecnico-scientifico-dellenea.html.
Bof
(RADIOCOR) 05-10-25 16:43:09 (0365)ENE 5 NNNN