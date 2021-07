Enac: nel 2020 investimenti nel settore Ict per oltre 4 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - Nel 2020 gli investimenti Enac nel settore Ict sono stati di 4.084.851,19 di euro. Le attivita' dell'ente in ambito It sono state orientate in modo significativo sia allo sviluppo di servizi online per l'utenza sia all'implementazione di un sistema di smart working per il personale, con l'obiettivo di: agevolare, con l'ausilio dell'informatizzazione, la gestione dei procedimenti amministrativi e istituzionali; migliorare la qualita' e l'efficacia dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese; ampliare il numero di dipendenti ENAC che utilizzano il sistema di smart working, fornendo postazioni di lavoro sostanzialmente omologhe a quelle presenti in sede che consentono di svolgere l'attivita' lavorativa a prescindere dal luogo e dal dispositivo mobile che viene utilizzato. I dati emergono dal rapporto e bilancio sociale 2020 di Enac, presentato oggi a Roma.

