Enac: Francesco Gaetani a capo Direzione standard di volo Agenzia Ue sicurezza

Di Palma, consolida ruolo Italia in aviazione civile europea (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - Un italiano scelto per guidare la strategica Direzione standard di volo dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea: e' Francesco Gaetani il nuovo responsabile di questa importante struttura che si occupa di sviluppare e validare l'applicazione uniforme dei regolamenti europei nei domini che interessano la manutenzione degli aeromobili, la loro produzione, le operazioni e gli equipaggi di volo, gli aeroporti e il controllo del traffico aereo. Il presidente Enac Pierluigi Di Palma esprime, si legge in una nota, a nome dell'ente, la soddisfazione per l'importante riconoscimento: 'La nomina di Francesco Gaetani evidenzia il rinnovato rapporto stabilito dall'Enac col nuovo segretario esecutivo Florian Guillermet che ha portato, per la prima volta, nel board Easa un autorevole candidato italiano. Si consolida ulteriormente il ruolo dell'Enac e dell'Italia nell'aviazione civile europea, a favore di un impegno comune per la sicurezza dei nostri cieli'.

Francesco Gaetani, laureato in Scienze marittime, e' stato ufficiale pilota della Marina militare; transitato in aviazione civile e' stato abilitato su diversi tipi di aeromobili ricoprendo vari ruoli sia presso compagnie aeree sia presso l'Easa. Assumera' il nuovo incarico dal prossimo ottobre 2025.

