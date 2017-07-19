Enac: Avs, interpellanza a Mit su spreco risorse pubbliche con societa' in-house

Rilievi da Autorita' europea per conflitto d'interesse (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'Sulla gestione degli aeroporti minori da parte di Enac e della sua societa' in-house Enac Servizi emergono criticita' gravi che chiamano in causa il rispetto delle norme, la sicurezza e l'utilizzo di centinaia di milioni di euro di risorse pubbliche'. Cosi' Filiberto Zaratti (Avs), annunciando la presentazione alla Camera di un'interpellanza al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

'L'Enac, autorita' unica di regolazione e vigilanza del trasporto aereo, non puo' assumere - evidenzia il deputato -ruoli gestionali diretti o indiretti sugli aeroporti minori, come previsto dal decreto legislativo n. 250 del 1997 e dal Codice della navigazione. Il Piano nazionale aeroportuale del 2015 stabilisce inoltre che gli scali non strategici debbano essere trasferiti alle Regioni. Eppure Enac continua ad aggirare questo principio, prima con concessioni ventennali, poi con la gestione diretta e infine attraverso la costituzione della societa' in-house Enac Servizi". Nel documento ispettivo si segnala, tra gli altri, "il caso di Pantelleria, con perdite annue di circa 2 milioni di euro e rilievi da parte di Easa per conflitto di interessi".

Bof.

